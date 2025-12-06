Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мышиный переполох Расписание сеансов Мышиный переполох, 2025 в Москве 6 декабря 2025

Расписание сеансов Мышиный переполох, 6 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10 ср 17
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Мышиный переполох»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа
Площадь Революции
2D
10:15 от 350 ₽ 13:05 от 450 ₽
Нивада г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
18:40
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Эльф и украденное рождество
Эльф и украденное рождество
2025, США / Германия / Индия, анимация, семейный
Реальный возраст Алой Ведьмы из «Мстителей» удивил зрителей: даже самые равнодушные прониклись к трагедии Ванды
В ожидании 5 сезона «Ведьмака» зрители вспомнили про этот фильм с Фрейей Аллан: на Rotten Tomatoes получил крепкие 80%
Эти 5 sci-fi картин сняли за сущие копейки, а они произвели эффект на миллионы долларов: и без спецэффектов стали классикой
«Величие “Чужого” можно помножить на ноль»: ИИ вычислил самый переоцененный фильм Ридли Скотта – и рейтинг 7.0 не спас
«Это зашло слишком далеко»: из «Зверополиса 2» вырезали жесткую «пасхалку» строго для взрослых – дети бы такого точно не поняли
Лишь один сериал на Западе сейчас обсуждают сильнее, чем «Очень странные дела»: вышел 3 года назад, в России остался незамеченным
Любовь с мурашками по коже: 5 небанальных фильмов ко Дню матери, о которых вы услышите впервые – от хоррора до комедии «для взрослых»
Готовимся заранее: 6 лучших новогодних фильмов на Netflix, которые помогут создать праздничную атмосферу  
На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном
«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?
«Понравилось больше “Невского”»: новинку Пятого канала нахваливают так, как хитам НТВ не снилось – зрители ставят лайк за «минимум соплей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше