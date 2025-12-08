10 премий «Эмми», 40 млн просмотров и всего 5 эпизодов: почему «Чернобыль» от HBO остаётся главным мини-сериалом десятилетия

Дальнобойщики исчезали один за другим, следователи шли по следу годами: этот сериал о 90-х прошел мимо многих — но рейтинг у него отличный

Годами держали зрителей на поводке, и одной серией перечеркнули все: 3 сериала с разочаровывающими финалами

На Netflix вышла идеальная замена «Кейпоп-охотницам на демонов»: мульт точно лучше нашумевшего аниме минимум в одном

«Понравилось больше “Невского”»: новинку Пятого канала нахваливают так, как хитам НТВ не снилось – зрители ставят лайк за «минимум соплей»

Фильм Рязанова на Западе получил позорные 2,2/10: в кадре – Чурикова с Басилашвили, в отзывах – «балаган» и «мы это не просили»

«Отмена» Долиной, роль Вани Дмитриенко, беда с Чебубу: кто есть кто в «Невероятных приключениях Шурика» – хит Гайдая получит годный ремейк?

Зрители не поняли, киношники смеялись до упаду: в «Служебном романе» Гайдай спрятал пасхалку «для своих» – в сценарии не было и близко

Лишь один сериал на Западе сейчас обсуждают сильнее, чем «Очень странные дела»: вышел 3 года назад, в России остался незамеченным

Любовь с мурашками по коже: 5 небанальных фильмов ко Дню матери, о которых вы услышите впервые – от хоррора до комедии «для взрослых»