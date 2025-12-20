Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Мышиный переполох
Расписание сеансов Мышиный переполох, 2025 в Москве
7 января 2026
Расписание сеансов Мышиный переполох, 7 января 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вопросы и ответы
Вся информация о фильме
Сегодня
20
Завтра
21
пн
22
вт
23
ср
24
чт
25
пт
26
пн
29
чт
1
сб
3
пн
5
ср
7
пт
16
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мышиный переполох»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Москино Космос
ВДНХ
2D
12:30
от 290 ₽
Москино Спутник
Авиамоторная
2D
09:35
от 250 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Поймать монстра
Отзывы
2025, США, драма, ужасы
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Вечность
Рецензия
Отзывы
2025, США, комедия, фэнтези, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Фэкхем-Холл
Отзывы
2025, Великобритания, комедия
«Приготовьте платки»: Гейтен Матараццо — о смерти героев в финале «Очень странных дел» (1 января 2026 года уже близко)
Роулинг ошиблась с парой Гарри Поттера: почему Полумна подходила ему больше Джинни и Чжоу Чанг
Не стало Анатолия Лобоцкого из «Молодежки»: 40 лет на сцене и более 100 ролей в кино — причина смерти уже известна
От 6 новинок «удовольствия не меньше, чем от "F1"»: кинокритик подвел итоги 2025-го – эти фильмы и сериалы не стоит пропускать
5 тайных игроков «Магической битвы» вышли из тени: гид по героям из нового тизера, которых вы не видели в аниме
Только знатоки вспомнят 5 фильмов СССР по шапкам: от шикарной ушанки до скромной вязаной (тест)
О чем будет 8-й сезон «Невского»: главный герой мертв, но не грустите – создатели уже дали «жирный» намек
У «самой яркой» новинки Netflix всего 6 серий – и не хуже «Йеллоустоуна»: «мастерски поданному вестерну» не зря ставят 8 на IMDb
Вспомните 5 новогодних фильмов СССР по цитатам: где героя хотели «шлепнуть для верности» – ответят не все (тест)
Вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с чаепитиями? Если выросли на классике, точно наберете хотя бы 3/5 (тест)
«Созданный на небесах» мюзикл СССР 50 лет держит оценку 8.0: не зря за участие Гурченко выпросила квариру, а Миронов – спиннинг
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667