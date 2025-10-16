Настоящий смысл Красной свадьбы в «Игре престолов»: как Уолдер Фрей хотел получить трон без меча

Проверено зрителями: эти новые российские сериалы действительно смешные — редкость, согласитесь

5 неочевидных и до абсурда забавных деталей в «Людях в черном», которые замечаешь только после 30 лет

Чарли Ханнэм рассказал, что шокировало его в «Истории Эда Гина» больше всего — это и помогло подготовиться к роли

«Качественный тайм-киллер»: свежий детектив со звездой «Бумажного дома» получил 8.0 на IMDb – всего 8 серий, так что осилите за выходные

Создатель «Достать ножи» не планирует «закругляться» на трилогии — грядущий третий фильм уже считается лучшим во франшизе

Бортко изменил финал «Собачьего сердца» — у Булгакова все было между строк: что на самом деле происходит с Шариком в финале

Безумный хоррор 2008-го будто черновик «Человека-бензопилы»: японцы уже сняли то же самое, только жестче

Совсем не так, как у Netflix: чем закончилась манга «Алиса в Пограничье» — одно отличие сыграло с 3-м сезоном злую шутку

Четверть миллиарда на один фильм: рекорд самого дорогого проекта Нолана до сих пор не побит — даже «Одиссея» стоит столько же