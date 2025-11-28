Меню
Фильмы
Стич-Хэд. Хранитель монстров
Расписание сеансов Стич-Хэд. Хранитель монстров, 2025 в Москве
28 ноября 2025
Расписание сеансов Стич-Хэд. Хранитель монстров, 28 ноября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Сегодня
24
Завтра
25
ср
26
чт
27
пт
28
сб
29
вс
30
пн
1
вт
2
ср
3
2D
10:20
от 350 ₽
11:10
от 450 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
14:10
16:10
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
11:20
Синема Стар ЕвроПарк
г. Москва, Рублевское шоссе, 62, ТРК «Европарк»
2D
11:30
Синема Стар МФК KVARTAL WEST
г. Москва, Аминьевское шоссе, 6
2D
11:00
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
10:10
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
10:40
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
10:50
Синема Стар на Ленинском
Юго-западная
2D
10:40
