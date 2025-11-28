Кем стал сын Драко Малфоя из «Гарри Поттера»? Его судьба повернулась так, что он превзошел и отца, и деда

Если пяти сезонов «Очень странных дел» будет мало, переходите на классику: вот 3 книги Стивена Кинга с атмосферой точь-в-точь

Замечали, что Джаспер в «Сумерках» выглядит странно и даже нелепо? Актер объяснил, в чем дело – нам не казалось

Под 10 000 000 зрителей всего-то за 2 дня: свежий сериал с Билли Бобом Торнтоном «разорвал» стриминги и установил уникальный рекорд

С двух ног на те же грабли: «Добро пожаловать в Дерри» повторило роковую ошибку скандального «Оно» по Кингу

На великолепный «Из многих» Гиллигана вдохновили 10 культовых фильмов: от «Шоу Трумана» до самой скандальной экранизации Кинга

Про эти 5 уникальных ужастиков в России слышали единицы: у всех высокий рейтинг (а №1 – хоррор про самураев и женщин-кошек)

«Две серии – и я одержима»: лучшую дораму 2025 года в России и не заметили – вышла на Netflix и очаровала даже хейтеров

Ни одного плохого отзыва: самый недооцененный детектив Первого канала даже не показали по ТВ – россияне сравнивают с культовой «Прослушкой»

Лучший ужастик года 2025 закончился так, что все «кричит» о продолжении: но у режиссера для зрителей печальные новости