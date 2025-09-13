Почему у Шарапова нет погон и на фуражке нет знаков: раскрываем смысл важной детали из «Место встречи изменить нельзя»

«Типичная рохля Лукас и совсем безумная Жади»: почему зрители ненавидят «Клон»

Обожаете «Уэнсдей» или «Тьму»? Считаете себя экспертом по сериалам Netflix? Пройдите короткий тест и докажите это

Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками

«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент

Боитесь возраста? А зря — Раневской хватило 4-х слов, чтобы объяснить, в чем главное богатство старости

Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х

Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи

«Держись, герой — скоро все закончится»: неизлечимо больного Уиллиса отселили от семьи — он почти не может говорить, но иногда смеется