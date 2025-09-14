Сериал Netflix довел до мурашек даже Тарантино: самый страшный проект 2018 года, который вы могли пропустить

Финал под Новый год? Когда выйдет 9 серия «Гачиакуты» и по каким дням ждать новые эпизоды

Обожаете «Уэнсдей» или «Тьму»? Считаете себя экспертом по сериалам Netflix? Пройдите короткий тест и докажите это

«Разбили мне сердце»: Netflix выпустил дораму, которая заставит плакать даже тех, кто клялся быть камнем — особенно подростков 90-х

Если наберете в тесте 5/5, вы точно знаток кино СССР: вспомните культовые фильмы по кадрам с яблоками

СССР к такому был не готов: в фильме «Саша-Сашенька» Высоцкий поет чужим (и дико странным) голосом — объяснение звучит как шутка

Вот кто займет место Есении в третьем сезоне «Метода»: ответ уже есть — и он ломает привычный расклад

Четверть миллиарда зрителей: «Красное уведомление» 4 года держал невероятный рекорд Netflix — аниме-выскочка побил его за пару месяцев

Эти 4 факта о «Берегись автомобиля» знают только преданные фанаты: пройдите тест и узнайте, кто вы — любитель или профи

Шансов выжить минимум: роды в Османской империи были настоящей пыткой — в «Великолепном веке» не показали и 1/10 самой «жести»