Думали, что в топе блокбастеры? В 2024 году 10 фильмов получили 100% на Rotten Tomatoes — запомните названия

Зумеры выбрали любимый фильм: зря думаете, что это новинка – первое место занял хит из 90-х

«Выход 8» сводит с ума и ломает реальность: 5 причин не пропустить главный хоррор августа-2025

«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа

На IMDb оценки выше, чем у распиаренного «Одни из нас»: на Западе влюбились в «Метод» с Хабенским — и претензия к сериалу только одна

«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят

«Когда уже закончится этот бред?!»: НТВ запускает уже 4-й сезон этого сериала — но зрители и первого не хотели (почти все)

Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация

В 98-м вышла лента, удивительно похожая на «Интерстеллар»: герои искали новый дом в космосе и боролись с предателем

Бортко колебался до последнего: этот советский фильм мог никогда не выйти — спустя время стал его визитной карточкой