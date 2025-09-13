Зумеры выбрали любимый фильм: зря думаете, что это новинка – первое место занял хит из 90-х

Временной скачок, похороны и новый ребенок: 5 горячих спойлеров к первой серии четвертого сезона «Клюквенного щербета»

Почему «Первый отдел» не назвали, например, «Следственным комитетом»? Создатели объяснили задумку

К-поп, где К — это Кадышева: в русской версии «Охотниц на демонов» богатырши крошат Кощея и Бабу Ягу — а в перерывах пляшут «калинку»

Ненавидите запоминать персонажей? Эти 10 фильмов созданы для вас — один герой в центре сюжета (есть даже лента с Хабенским)

Для фанатов «Невского» и не только: 8 детективов с наиболее высокими оценками — у каждого рейтинг не ниже «восьмерки»

«Подняли бы на новый уровень»: 2 серии «Места встречи изменить нельзя» зрителям не показали — цензура в СССР резала без ножа

«Главное отличие от других»: снявшийся у Нолана Колокольников двумя словами объяснил гениальность режиссера — даже хейтеры не поспорят

Netflix забрал все внимание в Венеции: привезли на фестиваль сразу 3 фильма — и каждый потенциальная сенсация

«Не получается раскрыть потенциал»: зрители назвали лучший сериал Антона Васильева — удивитесь, но это не «Невский»