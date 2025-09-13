В «Аутсорсе» показан полный беспредел: «Киноафиша» выяснила, что это – вымысел или все-таки правда?

Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить

3 новинки 2025 года, которые критики «закидали помидорами» на RT, а зрителям они понравились

Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого

Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру

Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли

Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность

Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком

Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?

Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом