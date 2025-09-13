Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Облака на земле
Расписание сеансов Облака на земле, 2024 в Москве
13 сентября 2025
Расписание сеансов Облака на земле, 13 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Вся информация о фильме
сб
13
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Облака на земле»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро 11 Октябрь
Александровский Сад
2D, SUB
20:40
от 660 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, драма
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
«Дракула» Люка Бессона оживил старую легенду: кем был настоящий Влад Цепеш и почему его боялась вся Европа
Детей в школу, а сами включайте 7 крутых сериалов, которые заменят «Отчаянных домохозяек» этой осенью
Багров в фильме «Брат» выпивает сырое яйцо после алкоголя, «чтобы не забалдеть!»: спросили у врача, работает ли этот лайфхак в жизни
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих
Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру
Золотая ловушка султана: лишь одного места в Топкапы наложницы и визири боялись как огня — «Великолепный век» о нем умолчал
Зря спустили всех собак: Рэтчед в «Пролетая над гнездом кукушки» не была злодейкой вовсе — но большинство зрителей это так и не поняли
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться
Самый кассовый фильм в истории России возвращается: когда выйдет «Чебурашка 2», кто из актеров вернется?
Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого
Этот тест опасно проходить голодным: попробуйте вспомнить 5 фильмов СССР по кадру с тортом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667