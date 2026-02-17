Меню
Фильмы
Суздаль. 1000 лет и один день
Расписание сеансов Суздаль. 1000 лет и один день, 2025 в Москве
28 февраля 2026
Расписание сеансов Суздаль. 1000 лет и один день, 28 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
пт
20
сб
21
вс
22
пн
23
ср
25
чт
26
сб
28
вт
3
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
2D
13:15
от 400 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Грозовой перевал
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, мелодрама
Первая
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, драма, мелодрама
Рай под ногами матерей 2: Письмо матери
Отзывы
2025, Кыргызстан / Россия, мелодрама, приключения
Счастлив, когда ты нет
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, комедия, драма, мелодрама
