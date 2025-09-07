В какой последовательности смотреть аниме «Доктор Стоун»: полный гид по сезонам, спешлам и фильму, чтобы не наворотить дел

Пережил взрыв бензовоза и очередь из дробовика: из какого металла сделан Терминатор Т-800 и почему его не берут пули?

Что за коробку Люда привезла на дачу к Хмырю, Косому и Васе: тайна кадра из «Джентльменов удачи» раскрыта

Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме

Вдова Булгакова кричала из-за этого ляпа в «Мастере и Маргарите»: 3 версии, куда пропала Гелла в финале

Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы

Смог ли герой выбраться из петли? Концовка нового хоррора «Выход №8» оставила массу вопросов — и счастливого финала там точно нет

Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов

Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь

Расписание ближайших сериальных премьер: что в сентябре будут крутить на Okko, «Кинопоиске», Kion и других платформах