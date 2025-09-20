Не соседи и не возраст: мрачная теория фанатов объясняет, почему Бильбо на самом деле хотел уйти из Шира

Не Пуаро и не мисс Марпл: теперь сама Агата Кристи ловит убийц — скоро выйдет сериал ВВС, который проглотят ее поклонники

«Астрал» тоже отличился: 6 самых страшных хорроров последних лет по версии Collider

«Он идеален»: Михалков не отрицает, что скопировал американский детектив, но называть «12» ремейком не разрешает

Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда

Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу

Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb

«Ужасные акты»: у «Истребителя демонов» в Японии были большие проблемы — чуть не запретили из-за 3 спорных моментов

«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине

Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи