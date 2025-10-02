Меню
Фильмы
Звонок. Последняя сессия
Расписание сеансов Звонок. Последняя сессия, 2024 в Москве
2 октября 2025
Расписание сеансов Звонок. Последняя сессия, 2 октября 2025 в Москве
О фильме
Вся информация о фильме
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
21:50
от 750 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
22:25
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:00
от 600 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
23:50
от 840 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
23:10
от 620 ₽
Кронверк Синема Облака
Домодедовская
2D
21:20
от 470 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:50
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:05
от 590 ₽
00:35
от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
22:15
от 720 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
21:35
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
22:50
от 440 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
21:15
от 650 ₽
23:15
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:40
от 700 ₽
Формула Кино ЦДМ
Лубянка
2D
00:50
от 720 ₽
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
21:30
от 650 ₽
