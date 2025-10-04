Меню
Фильмы
Звонок. Последняя сессия
Звонок. Последняя сессия, 2024
4 октября 2025
4 октября 2025
О фильме
КИНО ОККО Афимолл Сити
Международная
2D
21:50
от 800 ₽
КИНОград
г. Московский, ул. Хабарова, 2, ТРК «Новомосковский»
2D
22:25
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
21:00
от 660 ₽
Киномакс Рига Молл
г. Москва, 5-й км от МКАД Новорижского ш., ТРК «Рига Молл»
2D
23:50
от 840 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
23:10
от 620 ₽
Кронверк Синема Облака
Красногвардейская
2D
21:20
от 470 ₽
Нивада
г. Москва, ул. Минская, 1Г, к2
2D
17:50
Синема Парк Бутово Молл
г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51
2D
21:05
от 660 ₽
23:55
от 660 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
21:35
от 660 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
22:50
от 480 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
21:40
от 650 ₽
23:40
от 650 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
20:40
от 800 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
21:30
от 660 ₽
