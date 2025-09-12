Этот вопрос волнует 99% зрителей: так что случилось с Софией из «Джона Уика 3»?

Самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали: в нее даже Арагорн побоялся заходить

Почему Торин к финалу «Хоббита» стал злодеем: причина не только в Аркенстоне

Эту комедию Учитель называл «не представляющей ценности»: по факту — стала культовой и превзошла 95% его фильмов

Без «Слова пацана» и «Нулевого пациента»: 3 российских сериала про СССР, которые нахваливают даже на Западе — 7,7+ на IMDb у каждого

Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих

Тест для выросших на советском кино: только внимательные вспомнят 5/5 кинолент по кадру с цирком

Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться

Любил ли Меглин Есению в «Методе» и при чем здесь мать героини? Ответ Хабенского вносит ясность

Любите приключенческое советское кино? Тогда для вас тест — вспомните 5 кинолент по одному кадру