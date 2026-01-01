Меню
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя: Часть II. Храм костей Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 2026 в Москве 24 января 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 24 января 2026 в Москве

Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
18:15 от 940 ₽ 20:40 от 940 ₽ 23:00 от 940 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
19:50 от 490 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
18:05 от 600 ₽ 20:05 от 600 ₽ 22:05
Киноквартал
Ясенево
2D
20:35 от 750 ₽ 22:50
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
14:40 от 450 ₽ 19:00 от 550 ₽ 23:10 от 550 ₽
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
22:40 от 600 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:40 от 660 ₽ 22:10 от 660 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
19:30 от 740 ₽ 21:50 от 740 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
23:35
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
20:05 от 450 ₽ 22:20
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
16:45 от 750 ₽ 21:20 от 750 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
19:10 от 630 ₽ 21:30 от 630 ₽
Люксор Гудзон
Коломенская
2D
19:00 от 560 ₽ 21:20 от 560 ₽
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
16:25 от 550 ₽ 18:35 от 550 ₽ 20:45 от 550 ₽ 22:55 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
18:00 от 550 ₽ 20:10 от 500 ₽ 22:20 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
13:40 от 590 ₽ 15:50 от 690 ₽ 18:05 от 690 ₽ 19:10 от 1050 ₽ 20:20 от 690 ₽ 21:20 от 1050 ₽ 22:35 от 690 ₽
