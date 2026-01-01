Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя: Часть II. Храм костей Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 2026 в Москве 28 января 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 28 января 2026 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 22 пт 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
15:50 от 690 ₽ 18:15 от 770 ₽ 20:40 от 770 ₽ 23:00 от 770 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
19:50 от 250 ₽
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
18:05 20:05 22:05
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
10:15 от 250 ₽ 12:35 от 300 ₽ 22:40 от 500 ₽
Киномакс Пражская
Пражская
2D
19:05 от 540 ₽ 21:25 от 540 ₽ 23:45 от 540 ₽
Киномакс Титан
Домодедовская
2D
18:30 от 620 ₽ 20:50 от 620 ₽ 23:10 от 620 ₽
Люксор Весна
Алтуфьево
2D
19:10 от 530 ₽ 21:30 от 530 ₽
Люксор Гудзон
Нагатинская
2D
19:00 от 470 ₽ 21:20 от 470 ₽
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Убойная суббота
2025, США / Канада, боевик, комедия
Флибубу
Флибубу
2025, Финляндия / Франция / Малайзия / Польша, приключения, анимация, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше