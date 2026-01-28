Меню
Киноафиша Фильмы 28 лет спустя: Часть II. Храм костей Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 2026 в Москве 1 февраля 2026

Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 1 февраля 2026 в Москве

Mori Cinema Кунцево
Молодежная
2D
22:50 от 690 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
23:05
Вики Синема ЗигЗаг Москваул. Лобненская, 4А, корпус В, ТЦ «Зигзаг».
2D
22:15
Киноквартал
Ясенево
2D
22:55
Киноквартал на Варшавской
Варшавская
2D
23:25
Киномакс Водный
Водный стадион
2D
22:40 от 600 ₽
Колибри Москва г. Москва, ул. Севастопольский проспект 11Е
2D
23:40
Космик Марьина Роща г. Москва, ул. Шереметьевская, 20, ТЦ «Капитолий Марьина Роща»
2D
19:45
Космик Щелковский г. Москва, Щелковское ш., 100, корп. 100, ТЦ «Щелково»
2D
23:00
Мираж Синема Отрадное
Отрадное
2D
22:15 от 550 ₽
Мираж Синема в ТРК «MARi»
Марьино
2D
22:45 от 500 ₽
Мираж Синема в ТРК «Европолис» г. Москва, просп. Мира, 211, корпус 2
2D
22:50 от 690 ₽
