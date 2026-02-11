Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
28 лет спустя: Часть II. Храм костей
Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 2026 в Москве
17 февраля 2026
Расписание сеансов 28 лет спустя: Часть II. Храм костей, 17 февраля 2026 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Вся информация о фильме
Сегодня
11
Завтра
12
пт
13
сб
14
вс
15
пн
16
вт
17
ср
18
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «28 лет спустя: Часть II. Храм костей»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Алмаз Синема Алтуфьевский
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 8, ТРЦ «Алтуфьевский»
2D
22:35
от 200 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Отзывы
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Уволить Жору
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Не про Чикатило, а про его «след»: Okko запускает 8-серийный триллер о серийных убийствах на юге России — подробности уже известны
Аномальная зона посреди России есть не только в «Резервации»: от этих 4 триллеров побегут мурашки
355 млн сборов и 94% на RT: этот фильм про космос 1995 года до сих пор круче «Интерстеллара»
Я смотрела «Невский» дважды, а тест прошла только на 3/5: попробуйте и вы – вспомните, из какого сезона кадр
В «Игре престолов» просто убили одного из самых хитрых героев — в книге все куда интереснее: единственный достойный противник Серсеи
10 фильмов СССР о дипломатах россияне любят особенно: «Семнадцать мгновений весны» ожидаемо №1, а вот кто еще в топе
После «Волчка» хочется ещё? Вот 3 фильма с Евгением Ткачуком, которые зашли зрителям
А вас я попрошу пройти тест: продолжите цитаты из фильма «Семнадцать мгновений весны» – 8/8 наберут не все
Фильм с рейтингом 7.8 чуть не убил студию Fox: $450 млн потратили на декорации, которые почти не попали в кадр
Забудьте про Хюррем и Сулеймана: у создателей «Великолепного века» есть исторический сериал покруче — на 8,4 балла от зрителей
IMDb назвал самые популярные российские сериалы всех времен на Западе: «Слова пацана» с «Бригадой» нет даже в топ-10
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667