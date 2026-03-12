Марокканская сказка: хорошо ли вы знаете сюжет легендарного сериала «Клон» (тест)

Зрители сделали выводы: почему провалился 5-й сезон «Первого отдела» — одна версия весьма необычная

Очень зря забыли и увлеклись «Первым отделом»: есть необычный детектив из 7 эпизодов без погонь, посмотрела за вечер — держит в напряжении

Первый фильм после «Поттера», и сразу плагиат: Рон Уизли снялся в иностранной версии нашей «Кукушки»

Со звездой «Лэндмена» и Скалой: пересмотрел забытый триллер с Торнтоном и рекомендую его всем

Официант, тест, пожалуйста: угадал 5/5 советских фильмов по кадру из ресторана только с двух попыток – сможете лучше?

«Мордобоя – чересчур»: советская цензура искромсала «Белое солнце пустыни» – убрали целых 8 минут (и настоящий финал в том числе)

Россиянам не до романтики: 8 Марта все отмечали под этот хитовый триллер — неудивительно, ведь он даже «Аватару» утер нос

Громкую новинку от HBO уже смотрят по всему миру, а в России — ни сном ни духом: сериал называют «самым смешным за последние годы»

Забудьте о «Слове пацана»: наконец-то вышел сериал про 90-е без заезженных штампов — первые 3 серии уже в Сети