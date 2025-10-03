Этот советский фильм запретили из-за одной фразы — и через три года она сбылась слово в слово

Лукашин прошёл в самолёт по чужому билету: нелепый киноляп или правда жизни СССР?

История детства Воландеморта куда печальнее, чем показали в фильмах: именно поэтому он так и не понял силу любви

Все еще под впечатлением от «Дракулы»? Тогда вы по адресу: 5 фильмов, где готика, бархат и вампиры сплелись воедино

От дерева в «Кавказской пленнице» до мечты Базина в «Курьере»: как хорошо вы помните 5 деталей из кино СССР? (тест)

3 комедийных и 1 драматический: 4 сериала, похожих на свежий «Олдскул» с Ароновой — у каждого рейтинг даже выше

Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)

Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Сарик Андреасян назвал двух главных режиссеров современной России: они «неприкасаемые»