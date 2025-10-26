Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Ложные признания Расписание сеансов TheatreHD: Ложные признания, 2020 в Москве 26 октября 2025

Расписание сеансов TheatreHD: Ложные признания, 26 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Завтра 27 ср 1 пт 3 сб 4 вс 12 пн 13 сб 18 ср 22 вс 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Ложные признания»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Салют
Академическая
2D
15:00 от 700 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
15:00 от 700 ₽
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Воображаемый друг
Воображаемый друг
2024, США, ужасы
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
«Это просто смешно»: экс-летчики посмотрели ремейк «Экипажа» и нашли вагон и маленькую тележку ляпов
«Сегодня ночью ушел к Создателю»: Тигран Кеосаян умер, сообщила Маргарита Симоньян
В главных ролях Петербург и Боярская: где и когда выйдет сериал «Царь ночи»
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше