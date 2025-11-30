95,4 млн просмотров или 742,3 млн часов: Netflix раскрыл подробности о 3 сезоне «Уэнсдей», назвал дату выхода и объявил сюрприз для фанатов

Зрители расставили все по местам: какие сезоны «Мосгаза» стали шедевром, а какие хочется забыть — от лучшего к лучшему с рейтингами от 7,4 до 8,1

«Не успел моргнуть — все, финал. И хочется еще»: фанаты жарко обсуждают концовку «Ронина-2» и требуют продолжения

Это вам не скользящий Гароу из «Ванпанчмена»: ИИ назвал 3 тайтла с самой крутой анимацией – «Клинок» и «Магичку» даже не тронул

«Готовы замахнуться еще на 10»: мульту «Три кота» уже 10 лет – но про его связь с «Гарри Поттером» знают не все, а ведь это ключ к успеху

Все пропало: только фанаты «Служебного романа» пройдут этот тест – вспомните, чего не хватает на 5 кадрах

Ход конем: только внимательные вспомнят 5 фильмов СССР по кадрам с шахматами и шашками (тест)

От «Магической битвы» до «Соло левелинга»: выберите аппетитное японское блюдо и узнайте, какое вы аниме (тест)

Не только «Вампиры средней полосы»: что смотреть в онлайн-кинотеатрах на неделе – собрали громкие премьеры с 29 октября по 1 ноября

Шон Бин рассказал, как появился тот самый мем из «Властелина колец» — легендарной фразы не было в изначальном сценарии