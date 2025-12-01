Когда одно ограбление может поссорить Японию и США: свежий детективный сериал «1972: Светлячки на пляже» проглотите за вечер

2026 год начнется на НТВ горячо: нас ждут новые качественные детективы, в которых герои идут против системы

Зрители бойкотируют новый сериал от НТВ после того, как узнали, кто в нем снимается: «Какая чушь»

«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)

Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета

Почему Шон из «Хорошего доктора» видит тело человека «насквозь»: дело не в таланте или магии кино, а в особенностях мозга

На 3/6 вопросов нашего теста о карьере Никулина правильно ответит и ребенок: зато с 6/6 едва справится даже киноман со стажем

Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго

Тест для выросших на кино СССР: вспомните 5 фильмов с утренними названиями по кадрам

Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться