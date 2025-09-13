Меню
Фильмы
Мирай
Расписание сеансов Мирай, 2025 в Москве
13 сентября 2025
Расписание сеансов Мирай, 13 сентября 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
пт
12
сб
13
вс
14
пн
15
вт
16
Формат сеанса
Все
SUB
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Мирай»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D, SUB
20:00
от 800 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D, SUB
18:30
от 640 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D, SUB
19:00
от 750 ₽
