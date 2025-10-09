Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Воля твоя Расписание сеансов Воля твоя, 2025 в Москве 9 октября 2025

Расписание сеансов Воля твоя, 9 октября 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о фильме
Сегодня 5 Завтра 6 вт 7 ср 8 чт 9 вт 14
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Воля твоя»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема парк Белая Дача
Братиславская
2D
18:00 от 650 ₽
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Дом ада. Спуск к дьяволу
2025, США, ужасы
Этот вопрос «Чужой. Земля» так и оставил без ответа: что не так с экипажем «Мажино»?
Готовимся к Хэллоуину заранее: 7 новых жутких хорроров, которые стоит посмотреть в октябре
На «Маше и Медведе» свет клином не сошелся: 10 семейных и очень уютных мультфильмов, которые согреют душу
«Ошибки устанешь перечислять»: историки поставили клеймо на распиаренной исторической драме с Хабенским — «Это фейк!»
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии
Пола Уокера все-таки не оживят? «Форсаж 11» попал в производственный ад — оставили без денег и сценария
До этого показали лишь избранным: Дауни-младший наконец-то официально вернулся на большие экраны в MCU (первый взгляд)
«Рай основан на чудовищной лжи»: ИИ предложил 3 продолжения «Интерстеллара» от Скорсезе, Тарантино и Нолана-младшего — каждое «взрывает» мозг
Оценки выше, чем у «Трех богатырей»: забытый российский мульт в США полюбили сильнее, чем у нас — для детей, но на взрослые темы
Наконец-то дописал «Ветра зимы»? Мартин сделал особый подарок фанату — теперь у поклонников «Игры престолов» вопросов еще больше
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше