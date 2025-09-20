Цензоры СССР пытались запретить «Пластилиновую ворону»: неужели всему виной голос Мюллера из «17 мгновений весны»?

«Это было нереально!»: девушка из России снялась в дораме «Учитель Ким, доктор романтик 2» — и вот как ведут себя корейские актеры за кадром

Где на самом деле снимали «Невероятные приключения итальянцев в России»: секреты фильма, которые знают далеко не все

В российской версии «Аркейна» цветастых красоток заменят богатыри, Щелкунчик и умилительный зверек: есть первый кадр (фото)

Почувствуйте себя Беллой Свон: нужно 66 тысяч рублей и много терпения — проверено фанатами «Сумерек»

Последний бой и неожиданный эпилог: финал «Истребителя демонов» не для слабонервных — вот чем все закончится

Зеницу против Танджиро: кто сильнее в «Истребителе демонов» — итог не понравится фанатам «блондинчика»

Один из самых ожидаемых сериалов 2025-го на подходе: Netflix покажет долгожданный хит с Джудом Лоу 18 сентября — отмечайте в календаре

«Очень разочаровала»: как экранизация «Оно» пошла против романа Кинга — цифры поменяли на волне хайпа

«Несмешной кусок мусора»: российского «Холопа» пересняли в 4 странах, но оригинал «зашел» далеко не всем — ругают и иностранцы, и русские