«Они что, пытаются пройти через ворота?»: военный эксперт оценил самую эпичную битву «Игры престолов» всего на 3 из 10

Мины, паралитический газ и эвакуация всего города в мирные 80-е: это произошло не только в советском фильме «Дело для настоящих мужчин», но и в реальности

В СССР про них говорили шепотом, ведь такого быть не могло: 5 честных и реальных сериалов про советских маньяков

Не показывайте рецепт Маше — налопается до икоты: пирог из «Маши и Медведя» занимает 10 минут — и это точно круче покупного печенья

Она всего лишь упырь на Манхэттене: в США наконец-то снимут замену «Сумерек», и вампиры здесь – элита (но своя Белла тоже есть)

«Теперь не буду смотреть»: 5-й сезон «Первого отдела» превратят в «слезодавилку» – уже показали убийство, от которого зрителям тошно (видео)

«Деньги не пахнут»: самый неприятный эпизод в карьере Бурунова — за фильм с унизительным рейтингом 1,1 ему было по-настоящему стыдно

Смертная казнь – лишь мрачный фон: объясняем, о чем на самом деле «Жизнь Дэвида Гейла» – с первого раза поняли единицы

Сколько сезонов у «Эмили в Париже»: собрали всю хронологию и рассказали когда ждать новый (спойлер: он уже на подходе)

Женщины ставят 7.7, мужчины «смотрят залпом»: эта комедийная драма – фаворит 2025-го, а еще со звездой скандального «Мастера и Маргариты»