Делимся графиком выхода сериала «Великий и могучий»: уже вышло 2 эпизода, а когда остальные и финал?

Какая фамилия у Дяди Федора из «Простоквашино»? В мультике ее скрыли, но в книгах Успенского эта информация есть

Пока в Голливуде был «Чужой», в СССР сняли свои 5 научно-фантастических фильмов: один «Солярис» чего стоит

Почему жена Новосельцева исчезла без следа: в фильме «Служебный роман» об этом умолчали — развод и билет в один конец

Хорошего человека и плохое мясо так не назовут: 3 простых рецепта из огузка, чтоб Шеф из «Кухни» обзавидовался

Именно этим блюдом гордился «Клод Моне»: мясо от шефа из «Кухни» не требует французской школы — рецепт прост как пять копеек

Пельмени – коронное блюдо Семенова в «Невском»: но такой рецепт ему и не снился – секрет в 3-х соусах на выбор

В «Великолепном веке» все началось с лошади: Валиде оказала себе медвежью услугу, лишив Хюррем любимицы — и вот почему

Киркоров сыграет Воланда в новой экранизации «Мастера и Маргариты»: также в касте Джиган, Харламов и Пересильд-младшая

Все еще ждете 11 серию «Роз и грехов»?: Их покажут не скоро, график выхода навевает тоску