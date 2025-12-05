«Будут стрелять по мне…»: эту цитату из «Бригады» знает каждый, а что насчет еще шести реплик — кто именно сказал их в сериале? (тест)

«Воскрешение» только всех возмутило: в чем смысл концовки Матрицы?

8 сезон «Скорой помощи» на НТВ: дата выхода, график серий и новые истории о спасении, где ставки выше, чем когда-либо

«Проснулся в 2026 году – сердце осталось в 1929-м»: что, если б «Футурама» стала мрачной драмой? В России выйдет именно такой Sci-Fi

«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно

DC пошли с козырей: главный злодей из комиксов дебютирует во втором «Супермене» Джеймса Ганна — даже Лексу Лютору придется стать героем

Получите, распишитесь: самурайская «Игра в кальмара» стартовала со 100% на RT — зрители залпом посмотрели 6 серий и требуют еще

«Анимация лучше, чем в самом аниме»: фанатам «Соло левелинга» покажут арку, которой нет в манхве – но на 3-й сезон не надейтесь

От Демогоргона до Векны: вспоминаем, что за монстры были в «Очень странных делах» – за 3 года ожидания финала вы могли забыть

«Событие в сериальном мире»: дата выхода 2-го сезона «Сегуна» больше не тайна за семью печатями — все-таки показали еще не все