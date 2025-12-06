Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря

На каком пальце носил кольцо Фродо? Фанаты спорят годами — ответ в книгах есть, но он совсем не такой, как в фильме

Дети не понимают всего смысла «Трех котов»: от этой теории по мультику-хиту побегут мурашки

«Внутри тумбы сидит мужик и подает напитки»: этот фильм с Пересильд доказывает – российское фэнтези еще живо, даже если его очень мало в кино

«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

11.5 часов удовольствия: в кино покажут расширенную трилогию «Властелин колец» – рассказываем, доберется ли до России

Такой оливье готовили в «Карнавальной ночи»: предлагаем повторить, не дожидаясь Нового года – секрет в одном ингредиенте

10 фильмов, ставших эталоном 2025-го года: еще не вышедший «Аватар-3» со скромными 7.2 – чемпион, но у №4 и 7 рейтинги куда выше

Обожаете песни из кино СССР? Тогда угадайте их по набору эмодзи – «Есть только миг» от других хитов отличат не все (тест)

После этого теста хочется сразу узнать рецепты: вспомните, что ели герои в 6 фильмах СССР