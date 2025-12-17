Меню
Фильмы
Шальная императрица
Расписание сеансов Шальная императрица, 2025 в Москве
21 декабря 2025
Расписание сеансов Шальная императрица, 21 декабря 2025 в Москве
Билеты
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Вся информация о фильме
Сегодня
17
Завтра
18
пт
19
сб
20
вс
21
пн
22
вт
23
ср
24
Формат сеанса
Все
Группировать сеансы
Время
Кинотеатр
Метро
Как купить билеты на сеанс фильма «Шальная императрица»?
Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения
Помощь с билетами
Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
15:50
от 500 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
13:50
от 690 ₽
Синема Парк Филион
Фили
2D
12:25
от 450 ₽
Синема парк Белая Дача
Котельники
2D
14:35
от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском
г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
11:30
от 560 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
16:40
от 630 ₽
