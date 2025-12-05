Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы На выброс Расписание сеансов На выброс, 2025 в Москве 5 декабря 2025

Расписание сеансов На выброс, 5 декабря 2025 в Москве

Билеты
Вся информация о мультфильме
Сегодня 2 Завтра 3 чт 4 пт 5 сб 6 вс 7 пн 8 вт 9 ср 10
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс мультфильма «На выброс»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Киноклуб Эльдар
Проспект Вернадского
2D
10:15 от 150 ₽
Пять звезд на Новокузнецкой
Новокузнецкая
2D
13:05 от 450 ₽
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Хищник: Планета смерти
Хищник: Планета смерти
2025, США, фантастика
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Авиатор
Авиатор
2025, Россия, фантастика
Есть только МиГ
Есть только МиГ
2025, Россия, комедия
Письмо Деду Морозу
Письмо Деду Морозу
2025, Россия, комедия, семейный, фэнтези
Два мира, одно желание
Два мира, одно желание
2025, Турция, мелодрама
Маша и Медведи
Маша и Медведи
2025, Россия, приключения, комедия, семейный
По-братски
По-братски
2025, Россия, комедия
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Яга на нашу голову
Яга на нашу голову
2025, Россия, семейный, фэнтези
Этот новый детективный сериал с Долгопупсом из «Гарри Поттера» — находка для поклонников «Мисс Марпл»
Вы помните её по «Камбэку»: 5 фильмов и сериалов с Василисой Коростышевской, которые цепляют не меньше
Collider назвал 8 фантастических сериалов с рейтингом выше 90% на Rotten Tomatoes: первое место вас точно удивит (как и нас)
Ах как хочется ворваться в Пилтовер: 3 сезон «Аркейна» не за горами — Джинкс мертва, Вай списали, остальным придется переехать
Самая эпичная сцена «Очень странных дел» оказалась фальшивкой: Эдди после нее стал легендой (но по-хорошему – не должен был)
По цитате фильм узнать – как два пальца об асфальт, а наоборот? Взгляните на 5 кадров из советского кино и угадайте, что скажут герои
«Натуральна в кадре только грудь Семенович»: Собчак снялась в самой пошлой пародии на «17 мгновений» - даже на IMDb оценили в 3,1
«Новая серия лучше прошлых вместе взятых»: 3 сезон «Ванпанчмена» наконец-то встал с колен – зрители уже готовы «все простить»
Мир Джуди и Ника перевернется окончательно: в «Зверополисе 3» должен появиться сам Джон Уик – и Киану Ривза уже позвали
Вот за что Паттинсону реально должно быть неловко: даже худшая часть «Сумерек» — шедевр на фоне этого провала с 4,8 баллами
Высоцкий сильно «не вписался»: много лет этот нюанс «Места встречи» никого не смущал — а вы задумывались, сколько лет Шарапову и Жеглову?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше