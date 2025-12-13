Ребёнок высидит? Не устанет в кино? Сколько точно длится в минутах «Три кота. Путешествие во времени»

Чистый экшен и 5 реплик на весь фильм: в России покажут боевик «Автомобильный город», который снимали 15 лет

Фокса можно было убрать за 1 минуту: роковая ошибка «Черной кошки» в финале «Места встречи изменить нельзя»

«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна

Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры

Фанатам «Настоящего детектива» зайдет этот запутанный сериал со звездой «Игры престолов» — недалеко ушел от главных хитов HBO

Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены

Нолан постарался трижды: IMDb выдал топ-10 фантастических лент – наличие «Интерстеллара» очевидно, но №1 стал другой фильм

Лило и Стич живут не «где-то на Гавайях»: есть конкретное место, с которого срисовали их дом — и в экранизации это упустили

Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал