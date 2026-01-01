Меню
Фильмы
Три кота. Путешествие во времени
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 2025 в Москве
18 января 2026
Расписание сеансов Три кота. Путешествие во времени, 18 января 2026 в Москве
Щелковская
2D
10:30
от 570 ₽
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
10:40
от 720 ₽
Формула кино на Мичуринском
Проспект Вернадского
2D
10:20
от 550 ₽
В прокате
Премьеры
Онлайн
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Горничная
Отзывы
2025, США, триллер
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Ёлки 12
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Отзывы
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Отец, мать, сестра, брат
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма
Безумное свидание
Отзывы
2025, Италия, комедия
