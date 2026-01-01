95% у критиков и 90% у зрителей на «томатах»: «Соперники» с рейтингом 7,9 на IMDb возвращаются со 2 сезоном — точная дата известна

Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4

Какие серии «Лунтика», «Смешариков» и других мультфильмов посмотреть в преддверии Масленицы

Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели

Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая

Винни-Пух или Бонифаций: какой ты герой советского мультика по знаку Зодиака

Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами

Забытые первоисточники: 7 фильмов из СССР, без которых не было бы «Звездных войн» и другой голливудской фантастики

10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня

«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала