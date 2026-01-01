Меню
Киноафиша Фильмы Сезон охоты Расписание сеансов Сезон охоты, 2025 в Москве 24 января 2026

Расписание сеансов Сезон охоты, 24 января 2026 в Москве

Вся информация о фильме
чт 22 пт 23 сб 24 вс 25 пн 26 вт 27 ср 28
Как купить билеты на сеанс фильма «Сезон охоты»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Синема Стар Дмитровка
Алтуфьево
2D
21:30 от 750 ₽ 22:10 23:40 от 750 ₽
Синема Стар Ереван Плаза
Тульская
2D
22:00 от 700 ₽ 23:20 от 700 ₽
Синема Стар Марьина Роща
Марьина роща
2D
22:00 от 600 ₽
Синема Стар Принц Плаза
Теплый стан
2D
20:00 от 700 ₽ 21:30 от 700 ₽
Синема Стар Юго-Западная
Юго-западная
2D
23:10 от 800 ₽
Синема Стар на Академической
Академическая
2D
21:25 от 650 ₽
Синема Стар на Ленинском
Проспект Вернадского
2D
22:10 от 750 ₽
