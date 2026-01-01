86% на Rotten Tomatoes: что говорят критики о 2 сезоне «Рая» и когда выйдут новые серии — точный график и описание сюжета

Заметят самые зоркие: 5 киноляпов из сериала «Интерны» — особенно забавный с бутербродом

«Санта-Барбара отдыхает»: почему часть аудитории недовольна новыми сериями «Первого отдела» — не только на звук жалуются

Пальто из «Слова пацана» теперь звезда турдизи: эту драму решили не показывать в России

От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора

На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

Грация на льду и ад за кулисами: 4 фильма и 1 сериал о фигуристах, после которых на Олимпиаду будете смотреть другими глазами

Надоело считать дни до весны? Занятие найдется: ответьте на 5 вопросов о весеннем кино СССР (тест для выросших на классике)