Попади Снегг в Гриффиндор — выжил бы Гарри с родителями? Разбираем, изменилась бы история «Гарри Поттера»

«Выделяется из общей массы НТВ»: зрители честно обсуждают в Сети, за что любят и ругают «Первый отдел»

6 000 000 000 в кассе и без признаков усталости: «Чебурашка 2» идет к рекорду, но получится ли догнать первую часть?

Маньяк из «Трассы 2» существовал на самом деле: история заполярного Чикатило, наводившего страх на Воркуту

Испечь блины может каждый: а вы вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о них (тест под силу только знатокам)

«С ними дядька Черномор»: как в «Салтана» попал злодей из другой сказки Пушкина

3 000 000 000: эта российская короткометражка побила мировой рекорд сборов, хотя с оценками все плохо

На «Первом отделе» жизнь не заканчивается: детективы 2026-го — есть даже с Устюговым

У «Чебурашки 2» больше нет реальных конкурентов: Гена уделал «Буратино», «Простоквашино» и «Аватара»

Фанаты сказок щелкают наш тест быстрее, чем пушкинская Белка орешки: угадайте ленту по злодею