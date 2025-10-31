Даже путешествия во времени есть: 3 полнометражных мультфильма «Три кота», о которых мало кто знает

Даже предательство Кывылджим не спасло ситуацию: что происходит с «Клюквенным щербетом» и его рейтингами

Не просто носитель для Камня Разума: 3 доказательства того, что Вижн — самый недооцененный член команды «Мстителей»

Как Шурик в «Иване Васильевиче» моментально нашел общий язык с царем? Ответ «спрятали» в «Операции “Ы”» – внимание на книгу героя

От первых ролей до драм о войне: хотя бы 5/7 фильмов с Караченцовым отгадают лишь эксперты в советском кино (тест не для всех)

Патрик Бейтман носит Prada: в ремейке «Американского психопата» гениального Кристиана Бейла заменили женщиной

«Смотрю и рыдаю»: власти СССР требовали запретить прокат «Чучела», а в США его обожают и сравнивают с «Пролетая над гнездом кукушки»

«Ближе к всех к оригиналу»: «Август» с Безруковым переплюнул «В августе 44-го» — сравнения с «Ночным дозором» были неспроста

Гарри Поттер и «Красный Октябрь»: как бы выглядел Хогвартс, если бы в фильме сыграли знаменитые актеры СССР (фото)

Высосут из пальца ради денег: вместо 3 сезона аниме «Поднятие уровня» получит продолжение, о котором никто не просил