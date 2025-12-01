Не маньяк, а марионетка брата: кто на самом деле стоял за жуткими убийствами в «Территории»

Не «Долгая прогулка» и не «Дракула»: вот какой зарубежный фильм собрал 1 047 933 901 в прокате, став самым популярным в 2025 году

«Это точно не лучший сериал»: кинокритик объяснил, почему «След» случайно стал победителем 2025 года, обогнав «Лихих», «Фишера» и «Мосгаз»

Если бы Гай Ричи снимал в Петербурге: в топ-50 криминальных сериалов НТВ есть такой вариант — с атмосферой нулевых и бандитами

«Женщина-Халк» и «Флэш» даже рядом не стоят: лишь один супергеройский сериал получил 8,6 на IMDb — хотя Marvel вложили три копейки

ИИ нашел целых 5 западных «клонов» «Волшебного участка», но признал: каждый из них – хуже нашего сериала (даже «Сверхи»!)

«Смотрел это кино десять раз»: в Японии обожают этот советский фильм с Алентовой — включают «для души» и даже на занятиях в вузах

«Это твоя галлюцинация»: лучшую роль Смоляков сыграл далеко не в «Мосгазе» – у этого забытого сериала рейтинги выше, но фанов почти нет

«2 серии показали больше, чем все киноделы за 20 лет»: когда выйдет 3-й сезон «Кибердеревни» – у нее рейтинг 8.1, недаром зрители хотят еще

Жалкие 1.5 на IMDb – не предел? 3-й сезон «Ванпанчмена» вряд ли станет лучше – у аниматоров крик души, даже «хейт не поможет»