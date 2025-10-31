Меню
Расписание сеансов Извне. Петля времени, 2024 в Москве 31 октября 2025

Расписание сеансов Извне. Петля времени, 31 октября 2025 в Москве

Вся информация о фильме
чт 30 пт 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
КИНО ОККО Афимолл Сити
Выставочная
2D
22:10
Кино Окко Щелковский
Щелковская
2D
23:00 от 600 ₽
Кронверк Синема Вэйпарк
Сходненская
2D
22:20 от 450 ₽
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
21:35 23:40
Синема Парк Бутово Молл г. Москва, пос. Воскресенское, Чечёрский проезд, 51 
2D
21:30 от 590 ₽ 23:35 от 590 ₽
Синема Парк Европейский
Киевская
2D
22:20 от 720 ₽
Синема Парк Ривьера
Автозаводская
2D
23:55 от 660 ₽
Синема Парк Филион
Багратионовская
2D
22:40 от 440 ₽
Синема Парк на Калужской
Калужская
2D
22:30
Синема парк Теплый Стан
Теплый стан
2D
21:30 от 700 ₽ 23:35 от 700 ₽
Формула Кино на Кутузовском г. Москва, Кутузовский просп., 57
2D
21:25 от 670 ₽
Формула Кино на Полежаевской
Полежаевская
2D
21:05 23:10
Формула кино на Мичуринском
Раменки
2D
22:05 от 650 ₽
Финник 2
Финник 2
2025, Россия, анимация, семейный
Август
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Первый на Олимпе
Первый на Олимпе
2025, Россия, драма
Алиса в Стране чудес
Алиса в Стране чудес
2025, Россия, мюзикл
Горыныч
Горыныч
2025, Россия, приключения, сказка
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Глазами пса
Глазами пса
2025, США, ужасы, триллер
Лермонтов
Лермонтов
2025, Россия / Грузия, биография
Трон: Арес
Трон: Арес
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Песочный человек
Песочный человек
2025, США, ужасы
Паранормальное явление. Шум
Паранормальное явление. Шум
2024, Южная Корея, ужасы, триллер
