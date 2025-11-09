Конспирологи, инопланетяне и черная сатира: у Sci-Fi-новинки с лысой Эммой Стоун почти идеальный рейтинг – и серьезный недостаток лишь один

«Прострелил ему зад и прикончил»: в первом финале «Криминального чтива» было море крови – Тарантино поменял все в последний момент

Почему маме Паши всего 37 лет? Третий сезон «Праздников» усилят новой неожиданной героиней

Без «Ментовских войн», но с вампирами, колдунами и певцами: топ-3 проекта с участием Устюгова по мнению россиян

«Гладиатор» далеко не лучший: через 5 лет Ридли Скотт превзошел сам себя — показал, каким должен быть настоящий исторический эпик

Рекордные $340 миллионов спустили на «Форсаж 10» — и франшиза заглохла: финальная часть выйдет только при одном условии

Камчатка — фейк: «Очень странные дела» снимали далеко от России, но «советская» тюрьма оказалась настоящей

«Выглядит красиво»: за океаном полюбили это малобюджетное фэнтези из СССР — и по нему пытаются понять «загадочную русскую душу»

«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан выбрал главную ленту года, и роскошная «F1» с экранизациями Кинга в пролете

Коза в шоке, Панда в гневе: 88 серия «Маши и Медведя» - сплошная вечеринка, в которой нет места Маше