«Пока заинтересовали Ангел, Бобер и Бабочка»: почему фанаты обсуждают свежие постеры «Метода-3» больше, чем сам тизер (фото)

Крики Доа и безумный смех Мустафы: 113 серия «Клюквенного щербета» нанесла по психике зрителей сразу два удара

«Понравился! Но не переплюнет "Невский"»: зрители спорят о новом сериале НТВ, у которого рейтинг выше хита канала

«Накал страстей нешуточный»: военный сериал с Янковским прошел мимо большинства — и вот с 17 ноября его покажут по ТВ

«Напоминает мне Нормана!»: на Reddit выбрали 3 сериала с вайбом «Мотеля Бейтса» – у каждого не меньше 8.0 на IMDb

«В смысле без Микасы? Вы с ума сошли?»: на Западе назвали 5 лучших аниме-героинь в истории – и фанам «Атаки титанов» будет больно

Волшебное место России: не поверите, но «Горыныча» снимали на натуре — идеальные сосны и озера нашлись в одном городе

«Сладко жить – ...!»: только те, кто посмотрел все серии «Маши и медведя» продолжат 5 цитат из мультфильма (тест)

«Написал 50 страниц»: Сигурни Уивер прочла сценарий «Чужого 5» — и впервые за 28 лет готова вернуться к Рипли

Тест для любителей кино и книг: вспомните 5 советских экранизаций Достоевского по одному кадру