Думали, что ваши семейные встречи сложные? Смотрите «Праздники» с Ароновой 15 декабря на ТНТ — поймете, что у вас еще цветочки (трейлер)

«Пандора еще никогда не казалась такой реальной»: «Аватар: Пламя и пепел» удался – критики называют этот фильм лучшим в серии

Не понимаю, почему 59,6 млн человек поют диферамбы: глянула 5 сезон «Очень странных дел» — разочарование 2025 года

Просмотров в разы больше, чем у «Слова пацана»: этому драмеди удалось то, что так и не смог Крыжовников – 2 сезон уже не за горами

Отношения Оди и Майка в «Очень странных делах» идут к финалу — и это явно не про счастливый конец: дали горький намек в начале 5-го сезона

Лучшим фильмом XXI века Тарантино назвал военную драму от Ридли Скотта: россияне ее окрестили «голливудской жвачкой» и «агиткой»

От русского офицера до лицензии на убийство – один шаг: вот кто станет новым Джеймсом Бондом (нам дали Крейга 2.0)

Не только «Запасной игрок»: вспомните 5 фильмов СССР о спорте по одному кару (тест)

Оскорбление чувств верующих: новые отрывки «Аватара 3» раскрыли неожиданный поворот сюжета

«Девчата» – это слишком просто: взгляните на 5 других фильмов СССР и угадайте – они цветные или черно-белые? (тест)