«Три кота» празднуют большой юбилей: культовому мультику уже 10 лет, а сколько тогда котятам, которые никак не взрослеют

3 сезон «Вампиров средней полосы» ближе, чем вы думаете: когда выйдут первые эпизоды, где смотреть и что ждет зрителей

Мы все умрем? Что будет, если Чужой попадет на Землю в реальной жизни? Нейросеть выяснила, сколько дней проживет человечество

Самые мрачные «Звездные войны», которые мы потеряли: Lucasfilm запретили Финчеру снимать продолжение «Скайуокер. Восход»

«Наши люди в булочную на такси не ездят»: то ли дело метро – вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с «подземкой» (тест)

«Добро пожаловать в Дерри» соединит вселенные Кинга: в сериал добавили героя из «Сияния» — и намекнули на возвращение «старого зла»

«Честных людей не бывает…»: поклонники «Шефа» точно продолжат 5/5 цитат – а вот фанаты «Невского» вряд ли сумеют избежать ошибок

Она все видела — но никто не верит: 3 напряженных триллера для тех, кто еще не отошел от «Девушки из каюты №10»

«Голову носорога на тело газели»: как Стива Роджерса сделали худым в «Первом мстителе» – помогла не только графика (фото)

В «Игре престолов» Джорах спасал Дейенерис от Короля тьмы, а в этом забытом ужастике превращает жизнь своих детей в настоящий ад