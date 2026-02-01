Думаете, что Шурик – студент, ученый или инженер? Спустя десятилетия зрители разгадали, кем на самом деле работал герой Гайдая

«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана

«Невский» — в пролете уже через минуту: 5 детективов от того же сценариста, которые смотрятся на одном дыхании

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»

Наконец нашла аниме, похожее на «Ходячий замок»: вышло за 18 лет до Софи и Хаула – в рейтинге не уступает

Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8

Целуются все! Но только знаток угадает, кто и в каком фильме – вспомните 6 кинолент СССР по любовным сценам (тест)

Головокружительный микс — месть + страсть: эти 5 турецких сериалов про запретную любовь станут причиной бессонных ночей

10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)

Когда выйдет «Убежище» со Стэйтемом: даты показа в кино уже есть – а вот какие прогнозы на премьеру в «цифре»