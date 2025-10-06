Меню
Фильмы
МУЛЬТ в кино. Выпуск №187
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №187, 2025 в Москве
6 октября 2025
Расписание сеансов МУЛЬТ в кино. Выпуск №187, 6 октября 2025 в Москве
Билеты
О мультфильме
Расписание
Кадры
Постеры
Трейлеры
Вся информация о мультфильме
Завтра
6
вт
7
ср
8
сб
11
вс
12
КАРО 4 Высота
Кузьминки
2D
11:20
от 250 ₽
КАРО 6 Киргизия
г. Москва, Зеленый пр., 81
2D
10:15
от 250 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
10:25
от 250 ₽
Каро 13 Кунцево
г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
11:00
от 250 ₽
13:40
от 250 ₽
Каро 6 Будапешт
Алтуфьево
2D
10:20
от 250 ₽
Каро 6 Щука
Щукинская
2D
10:10
от 250 ₽
Каро 8 Капитолий Вернадского
Университет
2D
10:15
от 250 ₽
Каро 8 Саларис
г. Москва, 23-й км Киевского ш., 1, ТРЦ «Саларис»
2D
10:25
от 250 ₽
Каро 9 Vegas Каширский
г. Москва, 24 км МКАД, ТЦ «Vegas», 2 этаж
2D
10:15
от 250 ₽
Каро Sky 17 Авиапарк
Беговая
2D
12:00
от 250 ₽
Киноквартал
Ясенево
2D
10:10
от 190 ₽
